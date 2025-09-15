Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter am vergangenen Freitag, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:15 Uhr, vermutlich durch Aufhebeln der Haustür Zutritt in das Treppenhaus eines in der Siegriststraße gelegenen Mehrfamilienhauses.

Anschließend hebelten die Einbrecher die Tür zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf und durchwühlten in mehreren Räumen die Schränke sowie Schubladen.

Auf der Suche nach Wertgegenständen nahmen die Diebe Goldschmuck sowie Bargeld an sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

