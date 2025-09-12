Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Brand eines Trafohauses

Karlsruhe (ots)

Ein Brand einer Transformatorenstation im Ortsteil Geigersberg löste am Freitagmorgen einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei aus.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet ein Trafohaus an der Einmündung Erich-Heckel-Straße/Ernst-Balach-Straße gegen 09:15 Uhr offenbar aufgrund eines Kurzschlusses in Brand. In Folge des Vollbrandes wurden die Bewohner eines benachbarten Wohnhauses präventiv von der Berufsfeuerwehr Karlsruhe evakuiert. Die Straße im dortigen Bereich musste zum Zwecke der Löscharbeiten für kurze Zeit vollständig gesperrt und der örtliche Busverkehr umgeleitet werden. Ein zur Brandzeit an der Örtlichkeit befindlicher Techniker erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Einsatzkräfte der umgehend alarmierten Feuerwehr löschten den Brand gegen 10:20 Uhr, noch bevor ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude erfolgte.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

