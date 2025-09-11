Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Benefizkonzert mit dem Polizeimusikkorps am 25.09.2025

Karlsruhe (ots)

Mit Herz und Musik gegen Armut: Benefizkonzert zugunsten Bedürftiger in Karlsruhe

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr lädt der Lions Club Karlsruhe-Residenz am 25. September 2025 um 19 Uhr wieder zum Benefizkonzert mit dem Polizeimusikkorps Karlsruhe in die Christuskirche Karlsruhe am Mühlburger Tor ein.

Das Polizeimusikkorps Karlsruhe, bekannt für seine vielfältigen und beeindruckenden Darbietungen, wird unter der Leitung von Dirigent Mario Ströhm ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Freuen Sie sich auf ein eindrucksvolles Konzert in der schönen Christuskirche mit großartiger Akustik. Rund 50 Musikerinnen und Musiker spielen Werke von Klassik bis Pop, ergänzt mit Gesangseinlagen von Erster Polizeihauptmeisterin Nina Hirschler und Polizeihauptkommissar a.D. Toni Bergsch. Mit kleinen Anekdoten rund um die Musik führt Toni Gramlich charmant durch den Abend. Das Konzert wird durch das exzellente Orgelspiel von Holger Becker abgerundet, der an der Klais-Orgel ein raumfüllendes Klangerlebnis bietet.

Der Lions Club Karlsruhe-Residenz setzt sich besonders für die Themen Altersarmut und Obdachlosigkeit ein. Viele Bedürftige in unserer Region sind auf Unterstützung angewiesen. Durch den demografischen Wandel kommen immer mehr ältere Mitmenschen in Not. Das Benefizkonzert soll helfen, die Lebenssituation dieser Menschen zu verbessern.

Der Eintritt für das Konzert ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten. Der Erlös dieser Charity-Veranstaltung kommt in voller Höhe sozialen Einrichtungen in Karlsruhe zugute, die bedürftige Menschen mit Speisen, Hygieneartikel, Alltagsbedarf, Kleidung und einem geschützten Rückzugsort versorgen.

Das Benefizkonzert vereint Musikgenuss mit ehrenamtlichem Engagement und sozialer Verantwortung zum Wohle von Hilfesuchenden.

Gerne laden wir Sie zum Besuch des Benefizkonzerts ein. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Spendenaktion durch Ihre Ankündigung/Berichterstattung vor dem Konzert unterstützen.

