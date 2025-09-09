Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der Rheinbrücke

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 35 erlitten zwei Männer leichte Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 66-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 10:45 Uhr auf der B 35 in Richtung Germersheim unterwegs, als das Fahrzeug auf Höhe der Rheinbrücke vermutlich infolge eines technischen Defekts stehen blieb.

Ein in gleicher Richtung fahrender LKW-Lenker im Alter von 56 Jahren sah das liegengebliebene Auto offenbar zu spät und versuchte nach links auszuweichen. In der Folge kollidierte der LKW mit dem Heck des Peugeot, in dem noch der 66-Jährige saß.

Beide Fahrzeugführer zogen sich leichte Verletzungen zu.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn bis 11:30 Uhr voll gesperrt. Die anschließenden Reinigungs- und Abschleppmaßnahmen dauerten bis etwa 14:45 Uhr an, wofür der rechte Fahrstreifen gesperrt blieb.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell