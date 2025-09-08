PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KA: (KA) Ettlingen - Drei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B 3

Karlsruhe (ots)

Drei verletzte Personen waren am Samstagabend die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 3 bei Ettlingen West.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer gegen 21:30 Uhr von der Landesstraße 605 kommend in Richtung Karlsruher Straße unterwegs als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er offenbar frontal mit einem entgegenkommenden Audi-Fahrer im Alter von 64 Jahren.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des 44-jährigen Unfallverursachers. Ein anschließender Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,2 Promille.

Beide Fahrzeugführer sowie die 50-jährige Beifahrerin im Audi zogen sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Für die Dauer der anschließenden Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn für etwa drei Stunden gesperrt.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf circa 12.000EUR geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

    Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Sonntag stieß ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer in Bretten offenbar alleinbeteiligt mit einem geparkten Auto zusammen und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 17-Jährige gegen 03:30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Ruiter Straße in Fahrtichtung Bretten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er hier auf ...

    Karlsruhe (ots) - Die seit gestern vermisste 44-jährige Sandra L. konnte mittlerweile angetroffen werden. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder der Vermissten zu löschen. Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 ...

