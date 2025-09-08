Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Drei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B 3

Drei verletzte Personen waren am Samstagabend die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 3 bei Ettlingen West.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer gegen 21:30 Uhr von der Landesstraße 605 kommend in Richtung Karlsruher Straße unterwegs als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er offenbar frontal mit einem entgegenkommenden Audi-Fahrer im Alter von 64 Jahren.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des 44-jährigen Unfallverursachers. Ein anschließender Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,2 Promille.

Beide Fahrzeugführer sowie die 50-jährige Beifahrerin im Audi zogen sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Für die Dauer der anschließenden Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn für etwa drei Stunden gesperrt.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf circa 12.000EUR geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

