POL-KA: (KA) Ettlingen - 32-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss durch Fußgängerzone - Polizei sucht Geschädigte

Am Samstagabend war ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer mit seinem Pkw in der Ettlinger Innenstadt unterwegs.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 32-Jähriger Mann gegen 21:00 Uhr mit seinem unbeleuchteten Audi und offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone. Eine aufmerksame Zeugin verständigte hierauf die Polizei. Kurz darauf konnte eine Polizeistreife den 32-Jährigen in seinem Auto an der Kreuzung Kronenstraße / Albstraße feststellen. Beim Erblicken der Polizisten versuchte der Fahrer zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch nach kurzer Verfolgung von den Polizeibeamten gestoppt.

Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann deutliche Ausfallerscheinungen und im Rahmen einer anschließenden Blutentnahme bestätigte sich der Drogenkonsum von Methamphetamin, Amphetamin und THC.

Aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustands transportierte ein Rettungswagen den 32-jährige Pkw-Fahrer in ein Krankenhaus. Der Führerschein des Beschuldigten wurde einbehalten.

Dem Audi-Fahrer droht nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Drogeneinfluss im Verkehr.

Ob es im Verlauf der gefährlichen Fahrt zu weiteren Gefährdungen oder Schäden gekommen ist, ist bislang unklar. Die Polizei bittet daher Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter 07243 3200-0 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

