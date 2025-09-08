Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Pedelec-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Sonntag stieß ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer in Bretten offenbar alleinbeteiligt mit einem geparkten Auto zusammen und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 17-Jährige gegen 03:30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Ruiter Straße in Fahrtichtung Bretten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er hier auf ein ordnungsgemäß geparktes Auto auf und stürzte mit dem Kopf voraus durch die Heckscheibe des Fahrzeuges. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Gestürzten mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Franz Henke, Pressestelle

