PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 44-jährige vermisste Frau aufgefunden

Karlsruhe (ots)

Die seit gestern vermisste 44-jährige Sandra L. konnte mittlerweile angetroffen werden. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder der Vermissten zu löschen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 21:25

    POL-KA: (KA)Karlsruhe - 44-jährige Frau vermisst

    Karlsruhe (ots) - Seit Freitagvormittag, 05. September, wird die 44-jährige Sandra L. vermisst. Sie verließ ihre Wohnung in Durlach, welche sie zusammen mit ihrem Bruder bewohnt, und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Eine Hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist ca. 165 cm, korpulent, hat blaue Augen und schulterlange braune Haare. Zudem hat sie einen auffälligen Leberfleck unter dem Kinn. ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 15:26

    POL-KA: (KA) Frau in der Waldstadt angegriffen - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Nach einem Übergriff auf eine 30-jährige Frau am späten Donnerstagabend sucht die Polizei nach Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge begab sich die 30-Jährige gegen 23:00 Uhr vor ihr Wohnanwesen in der Königsberger Straße, um Müll zu entsorgen. Im Bereich der dortigen Abstellflächen der Mülltonnen wurde sie unvermittelt von einem Unbekannten von hinten körperlich angegriffen, der sich an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren