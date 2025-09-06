POL-KA: (KA)Karlsruhe - 44-jährige vermisste Frau aufgefunden
Karlsruhe (ots)
Die seit gestern vermisste 44-jährige Sandra L. konnte mittlerweile angetroffen werden. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder der Vermissten zu löschen.
Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum
