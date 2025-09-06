POL-KA: (KA)Karlsruhe - 44-jährige vermisste Frau aufgefunden

Karlsruhe (ots) - Seit Freitagvormittag, 05. September, wird die 44-jährige Sandra L. vermisst. Sie verließ ihre Wohnung in Durlach, welche sie zusammen mit ihrem Bruder bewohnt, und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Eine Hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist ca. 165 cm, korpulent, hat blaue Augen und schulterlange braune Haare. Zudem hat sie einen auffälligen Leberfleck unter dem Kinn. ...

