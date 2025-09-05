PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 22-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte durchsuchten am Donnerstagmorgen aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln die Wohnung eines 22-Jährigen in Karlsruhe-Rüppurr. Gegen den Beschuldigten wurde zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erlassen.

Der junge Mann rückte im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Karlsruhe im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität in den Fokus der Beamten. Aufgrund der hierbei gewonnen Erkenntnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe schließlich einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des 22-Jährigen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten konnten die Beamten größere Mengen Betäubungsmittel sowie zahlreiche verschreibungspflichtige Arzneimittel sicherstellen.

Der mutmaßliche Drogendealer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe geführt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Julian Scharer, Polizeipräsidium Karlsruhe

