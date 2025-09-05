Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Stupferich - 16-Jähriger flüchtet bei Verkehrskontrolle und verursacht Unfall

Karlsruhe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend im Bereich Stupferich flüchtete ein 16-Jähriger mit einem VW Polo vor einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Pforzheim und verursachte in der Folge einen Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Beschuldigte gegen 22:50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 von Pforzheim in Richtung Karlsruhe unterwegs und verließ diese Höhe Karlsbad. Als er am Ortseingang Stupferich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, wendete der 16-Jährige plötzlich das Fahrzeug, schaltete die Scheinwerfer aus und flüchtete in einen Feldweg. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam er mit dem Pkw in einer Kurve vom Feldweg ab und blieb in einem angrenzenden Wiesenstück stehen. Der VW wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass der Jugendliche nicht mehr weiterfahren konnte. Er wurde noch vor Ort von den Beamten vorläufig festgenommen.

Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der junge Mann nach ersten Erkenntnissen leicht, weshalb er mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gefahren wurde.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der VW Polo nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren.

Der Jugendliche muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugte Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs sowie Diebstahl.

