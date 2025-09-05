Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Alkoholisierter Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Karlsruhe (ots)

In Bruchsal ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall, bei dem ein offenbar alkoholisierter Autofahrer erheblichen Sachschaden verursachte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 27-jähriger Opel-Lenker gegen 20:15 Uhr die Straße Am Alten Güterbahnhof entlang. Dabei streifte er wohl zunächst mit den Felgen an der rechten Bordsteinseite, verlor daraufhin mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er eine Treppenstufe, zwei Metallpfosten und beschädigte darüber hinaus eine Schrankenanlage.

Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 27-Jährige musste die Beamten schließlich auf die Dienststelle begleiten, wo er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste.

An dem Opel entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Gesamtschaden an dem Bordstein, den Metallpfosten, dem Treppenaufgang sowie der Schrankenanlage kann derzeit noch nicht beziffert werden.

