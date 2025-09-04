Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drei Jugendliche nach räuberischer Erpressung festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

In der Nacht auf Mittwoch nahmen Polizeibeamte drei Jugendliche vorläufig fest, die im Verdacht stehen, einen Taxifahrer in der Karlsruher Innenstadt überfallen zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stiegen die drei 16- bis 17-jährigen Jugendlichen gegen 00:45 Uhr vor dem Städtischen Klinikum in ein Taxi ein und ließen sich in die Sophienstraße fahren. Dort angekommen weigerten sie sich offenbar, den Fahrpreis zu bezahlen und eine der Jugendlichen sprühte wohl beim Verlassen des Taxis Pfefferspray in Richtung des 42-jährigen Taxifahrers.

Im Anschluss flüchteten die drei mutmaßlichen Täter fußläufig in Richtung Osten und verloren dabei eine Spielzeugpistole, die der Taxifahrer an sich nahm. Daraufhin sprühte die 16-jährige Beschuldigte dem Geschädigten Pfefferspray in das Gesicht und flüchtete mit ihren jugendlichen Mittätern in unbekannte Richtung.

Wenige Stunden nach der Tat meldete sich einer der Jugendlichen telefonisch bei der Polizei und räumte seine Tatbeteiligung ein. Hierdurch gelang es den Polizeibeamten, den Aufenthaltsort der drei Jugendlichen zu ermitteln und sie in der Sophienstraße vorläufig festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der zuständige Richter des Amtsgericht Karlsruhe am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen die 16-jährige Haupttäterin. Die beiden 17-jährigen Beschuldigten wurden am Mittwochmorgen nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

