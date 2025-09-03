Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Pedelec-Fahrer

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich in der Karlsruher Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 18-Jährige mit seinem Rad gegen 13:45 Uhr von der Fritz-Erler-Straße kommend die Kreuzung zur Kriegsstraße in Richtung Rüppurrer Straße. Dabei kollidierte er mit einer Straßenbahn, die auf der Kriegsstraße in Fahrtrichtung Ludwig-Erhard-Allee unterwegs war. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte die Tramfahrerin den Zusammenstoß nicht vollständig verhindern, sodass der Radfahrer kurz vor dem Stillstand der S-Bahn leicht frontal erfasst wurde und stürzte. Der Pedelec-Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Gefahrenbremsung wurden derzeitigen Erkenntnissen zufolge keine Passagiere in der Bahn verletzt.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich geringfügiger Schaden.

Noel Mannherz, Pressestelle

