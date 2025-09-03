Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 40-jähriger in Ettlingen überfallen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Dienstagabend einen 40-Jährigen zunächst angegriffen und anschließend beraubt haben.

Nach aktuellem Kenntnisstand lief der 40-Jährige gegen 21:45 Uhr von der Straßenbahnhaltestelle Spinnerei in Richtung der Haltestelle Busenbach. Wohl unvermittelt griffen ihn hier zwei ihm entgegenkommende, bislang unbekannte Männer mit Schlägen und einem Messer an und fügten ihm eine Schnittverletzung am Handgelenk zu. Einer der Täter entwendete im Zuge des Angriffes den Geldbeutel samt Inhalt des Geschädigten. Anschließend flüchteten die beiden Männer unbekannte Richtung.

Ein von einer Passantin alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus.

Die beiden Männer sollen dunkle Kleidung getragen und offenbar deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 -5555 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

