Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkene Autofahrerin kollidiert mit Streifenwagen

Karlsruhe (ots)

Die Trunkenheitsfahrt einer Pkw-Fahrerin blieb in der Nacht auf Mittwoch nicht folgenlos.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollte eine 54-jährige Seat-Fahrerin gegen 00:30 Uhr im Schindweg in Durlach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Versuch, das Fahrzeug am Fahrbahnrand zu parken rangierte die Frau offenbar mehrfach und kollidierte dabei mit dem stehenden Streifenwagen der kontrollierenden Beamten.

Da sich aufgrund des Fahrverhaltens der Dame Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung ergaben wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

Ersten Schätzungen zufolge soll sich der entstandene Sachschaden auf circa 2.000 Euro belaufen.

Die Frau muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

