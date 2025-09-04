PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Buskontrollen am Hauptbahnhof führten zu mehreren Beanstandungen

Karlsruhe (ots)

Bei Buskontrollen am Montag- und Dienstagvormittag stellten Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe bei allen kontrollierten Fahrzeugen Verstöße im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten fest.

Im Rahmen eines Schienenersatzverkehrs richtete die Verkehrspolizei Karlsruhe am Hauptbahnhof eine Kontrollstelle ein und überprüfte hierbei mehrere Busse. Da es sich bei der Linienstrecke um mehr als 50 Kilometer handelt sind die jeweiligen Fahrer dazu verpflichtet, ein Kontrollgerät zur Überprüfung und Speicherung der Lenk- und Ruhezeiten mitzuführen. Hierzu bedarf es einer sogenannten Fahrerkarte, auf der die Arbeitszeitnachweise dokumentiert werden. Keiner der kontrollierten Fahrer konnte die vorschriftsmäßigen Nachweise vorlegen.

Teilweise waren die Fahrzeugführer entweder nicht im Besitz einer Fahrerkarte, nutzten eine abgelaufene Karte, verwendeten dieselbe Karte gemeinsam mit anderen Fahrern oder hatten sie nicht im Kontrollgerät eingelegt.

Gegen die kontrollierten Fahrzeug-Lenker und die verantwortlichen Unternehmen wurden im Anschluss der Kontrollen Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, die im Einzelfall mit einem Bußgeld im unteren fünfstelligen Bereich geahndet werden können. Außerdem wurde einem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

