Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 25.07.2025

Betzdorf (ots)

Mudersbach

Verkehrsunfall mit leicht verletztem und unter Drogeneinfluss stehendem Rollerfahrer, Betäubungsmittelfund, Verstoß Waffengesetz, Urkundenfälschung und Verdacht des Diebstahls sowohl des Betäubungsmittelhandels

Am 24.07.2025, 22:05 h, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer die Kölner Straße in Mudersbach, Ortsteil Niederschelderhütte, in Fahrtrichtung Siegtalstraße und wollte an der Einmündung zur Adolfstraße nach links einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 41-jährigen Rollerfahrer, der die Siegtalstraße in Richtung Kölner Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 41-jährige Rollerfahrer leicht verletzt wurde und leichter Sachschaden entstand. Mit der Unfallaufnahme war es aber nicht getan. Die eingesetzten Beamten stellten zunächst drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Rollerfahrer fest. Eine Durchsuchung führte dann zum Auffinden einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln sowie einer Gasdruckpistole. Am Roller war ein nicht gültiges Versicherungskennzeichen angebracht und es wurden Manipulationen an der Fahrgestellnummer festgestellt. Die Eigentumsverhältnisse sind derzeit auch noch unklar. Der bereits einschlägig polizeibekannte 41-jährige muss nun mit weiteren Strafanzeigen rechnen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme entnommen. Der Roller, die Waffe und das Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

