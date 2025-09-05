PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verletzter Rollerfahrer nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich auf der Karlstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Roller- und einem Pkw-Fahrer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 73 Jahre alter Mann gegen 11:40 Uhr mit seinem Pkw BMW auf der Karlstraße in Richtung Stephanienstraße unterwegs. Auf Höhe des Stephanplatzes wollte er offenbar nach links über die dortigen Gleise abbiegen und verringerte hierfür seine Geschwindigkeit. Ein hinter ihm befindlicher 40-jähriger Roller-Fahrer setzte wohl infolge des geringen Tempos zum Überholen an und fuhr links an dem BMW vorbei. In diesem Moment bog der 73-Jährige ab und der Rollerfahrer kollidierte mit dem linken Vorderreifen des Pkw. In der Folge stürzte der 40-Jährige und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge offenbar schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Karlstraße stadteinwärts für eine Stunde und der dortige Bahnverkehr für etwa 30 Minuten gesperrt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere dazu, ob der BMW-Fahrer den Blinker benutzt hat, sich unter der Telefonnummer 0721-944840 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

