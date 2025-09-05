PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Frau in der Waldstadt angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Übergriff auf eine 30-jährige Frau am späten Donnerstagabend sucht die Polizei nach Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge begab sich die 30-Jährige gegen 23:00 Uhr vor ihr Wohnanwesen in der Königsberger Straße, um Müll zu entsorgen. Im Bereich der dortigen Abstellflächen der Mülltonnen wurde sie unvermittelt von einem Unbekannten von hinten körperlich angegriffen, der sich an ihr verging. Anschließend soll der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Trotz umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte bislang keine tatverdächtige Person festgestellt werden.

Von dem Täter liegt aktuell keine Personenbeschreibung vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden Hinweise zu verdächtigen Personen oder ungewöhnlichen Wahrnehmungen im genannten Tatzeitraum im Bereich Waldstadt dringend erbeten.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

