Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 44-jährige Frau vermisst

Karlsruhe (ots)

Seit Freitagvormittag, 05. September, wird die 44-jährige Sandra L. vermisst. Sie verließ ihre Wohnung in Durlach, welche sie zusammen mit ihrem Bruder bewohnt, und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Eine Hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist ca. 165 cm, korpulent, hat blaue Augen und schulterlange braune Haare. Zudem hat sie einen auffälligen Leberfleck unter dem Kinn. Über die Bekleidung ist nicht bekannt.

Ein Foto der gesuchten Frau ist unter folgendem Link zu finden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-durlach-vermisstenfahndung/

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

