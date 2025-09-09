PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Mutmaßliche Brandstiftung an Baggerfahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte setzten am Montagabend einen Kleinbagger auf einem Waldweg im Bereich Malsch in Brand. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge, meldeten Zeugen gegen 19:45 Uhr zunächst Rauch aus einem Waldgebiet entlang der Landesstraße 608 zwischen Malsch und Freiolsheim. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Bagger bereits in Vollbrand. Aufgrund der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte ein Ausbreiten des Feuers auf das Waldgebiet verhindert werden.

Zu den Hintergründen der mutmaßlichen Brandstiftung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

