Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 28-Jähriger nach Widerstand in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem vorrangegangenen Hausfriedensbruch in der Karlsruher Innenstadt soll ein 28-Jähriger am Dienstagabend massiven Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet und dabei einen Polizeibeamten leicht verletzt haben.

Nach aktuellem Kenntnisstand überstieg der Beschuldigte gegen 21:45 Uhr zunächst einen Zaun des Prinz-Max-Palais. Die hinzugerufenen Polizeibeamten beabsichtigten daraufhin die Durchführung einer Personenkontrolle. Hierbei kam der Störer den Anweisungen der Beamten nicht nach, sondern baute sich mit einem Glas in der Hand in aggressiver Haltung vor den Polizisten auf. Den Polizeibeamten gelang es schließlich, dem 28-Jährigen das Glas aus der Hand zu nehmen und ihn anschließend vorläufig festzunehmen. Im Zuge der Festnahme leistete der Beschuldigte massiven körperlichen Widerstand, wobei einer der Polizisten leichte Verletzungen am Arm erlitt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ die zuständige Haftrichterin des Amtsgerichts Karlsruhe am Mittwochvormittag Haftbefehl gegen den 28-Jährigen. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell