Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad-Schönborn - 24-jähriger Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmittag in einer Firma in Bad Langenbrücken erlitt ein 24-Jähriger schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hantierte der junge Mann gegen 12:00 Uhr an einer Blechwalze und klemmte sich dort während des laufenden Betriebs aus bislang unbekannten Gründen den Unterarm ein.

Der Schwerverletzte konnte unmittelbar nach dem Unfall von zwei Arbeitskollegen befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat das Polizeirevier Bad-Schönborn die weiteren Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell