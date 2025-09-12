PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Oberreut

Karlsruhe (ots)

Ein nicht unerheblicher Sachschaden war in der Nacht auf Freitag die Folge eines Verkehrsunfalls in Oberreut. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Cupra SUV gegen 01:00 Uhr auf der Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs als er offenbar nach links in die Otto-Wels-Straße abbiegen wollte. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem Ampelmast.

Ein Zeuge beobachtete, wie der Unfallverursacher und drei Mitfahrerinnen im Anschluss zu Fuß flüchteten. Die drei Frauen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und mit Miniröcken bekleidet gewesen sein. Eine von ihnen habe schulterlanges, schwarzes Haar und soll eine beige Jacke getragen haben. Der Fahrer, etwa 30 Jahre alt, soll eine graue Weste getragen haben.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme, stellte sich heraus, dass es sich bei dem SUV um ein Fahrzeug einer Car-Sharing-Gesellschaft handelte.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrzeug oder den Insassen machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

