Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit schwerverletztem Motorradfahrer

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Rintheim am Montagmorgen erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 66-jähriger Mann gegen 07:35 Uhr mit seinem Kraftrad Piaggio auf der Mannheimer Straße in Richtung Hirtenweg unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Sulzfelder Straße fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr ein. Hierbei achtete er offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr, sodass der 66-Jährige eine Gefahrenbremsung auf der regennassen Fahrbahn einleiten musste. In der Folge stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu, die eine medizinische Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Der Autofahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher-Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem unbekannten Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

