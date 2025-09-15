Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend in Grünwinkel wurden zwei Männer nicht unerheblich verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren zwei Männer im Alter von 43 Jahren gegen 21:40 Uhr zu Fuß auf einem Waldweg zwischen Grünwinkel und Oberreut unterwegs. Hierbei sollen sie einen entgegenkommenden Fahrradfahrer auf sein fehlendes Licht angesprochen haben. Der unbekannte Radfahrer sei zunächst an den zwei Männern vorbeigefahren, soll dann aber umgekehrt sein und beide unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Die Geschädigten erlitten nicht unerhebliche Verletzungen im Bereich des Kiefers. Eines der Opfer wies zudem eine Stichverletzung am linken Oberschenkel auf.

Der mutmaßliche Täter sprach wohl deutsch, soll circa 178-180cm groß gewesen sein und ein dunkles Oberteil getragen haben.

Der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3611 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell