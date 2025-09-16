Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw in Knielingen erlitt eine Person leichte Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 66-jähriger Pkw-Fahrer gegen 07:30 Uhr auf der Rheinbrückenstraße in Richtung Knielingen unterwegs. An der Einmündung zur Saarlandstraße wollte er offenbar nach links über die Gleise abbiegen und missachtete dabei das für ihn geltende Rotlicht einer Ampel. In der Folge prallte die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn gegen das Fahrzeug, welches abgewiesen wurde und ein Umlaufgitter aus der Verankerung riss. Aufgrund einer Deformation der Fahrertür musste der 66-Jährige von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gleise in Fahrtrichtung Knielingen waren bis etwa 08:40 Uhr gesperrt. Die Rheinbrückenstraße wurde gegen 09:40 Uhr wieder freigegeben.

Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

