PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw in Knielingen erlitt eine Person leichte Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 66-jähriger Pkw-Fahrer gegen 07:30 Uhr auf der Rheinbrückenstraße in Richtung Knielingen unterwegs. An der Einmündung zur Saarlandstraße wollte er offenbar nach links über die Gleise abbiegen und missachtete dabei das für ihn geltende Rotlicht einer Ampel. In der Folge prallte die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn gegen das Fahrzeug, welches abgewiesen wurde und ein Umlaufgitter aus der Verankerung riss. Aufgrund einer Deformation der Fahrertür musste der 66-Jährige von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gleise in Fahrtrichtung Knielingen waren bis etwa 08:40 Uhr gesperrt. Die Rheinbrückenstraße wurde gegen 09:40 Uhr wieder freigegeben.

Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 16:48

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Gefährlicher Körperverletzung

    Karlsruhe (ots) - Bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend in Grünwinkel wurden zwei Männer nicht unerheblich verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren zwei Männer im Alter von 43 Jahren gegen 21:40 Uhr zu Fuß auf einem Waldweg zwischen Grünwinkel und Oberreut unterwegs. Hierbei sollen sie einen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 16:09

    POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - 30-Jähriger begeht Sachbeschädigungsserie

    Karlsruhe (ots) - Mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Sachbeschädigungsserie, die ein 30 Jahre alter Mann am Samstagmittag im Ortsteil Neudorf beging. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Tatverdächtige gegen 13:30 Uhr zu Fuß in der Mannheimer Straße in südliche Richtung unterwegs. Dabei beschädigte er wohl mit einem hammerähnlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren