Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 40-jähriger Mann nach Wohnungseinbruch in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Montagmittag ein 40 Jahre alter Mann dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht wegen eines Wohnungseinbruchdiebstahls vorgeführt. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschaffte sich der Täter am Sonntagnachmittag zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Neureut. Hierzu schlug er offenbar die Fensterscheibe einer Abstellkammer ein und gelangte über die Öffnung in das Gebäudeinnere. Gegen 18:00 Uhr kam die Eigentümerin und deren Sohn zum Haus und überraschten den Einbrecher noch während der Tat. Der Unbekannte konnte über ein Fenster entkommen, wurde aber von dem 25-jährigen Sohn bis zur Linkenheimer Landstraße verfolgt. Dort verlor er ihn aus den Augen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten Polizeibeamte gegen 18:15 Uhr einen 40-Jährigen im Bereich der Erna-Scheffler-Straße, der auf die Personenbeschreibung zutraf. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Claudia Bergem, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell