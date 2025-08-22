Polizei Essen

POL-E: Essen: 17-jährige Hannah B. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Seit heute Morgen (22. August) wurde Hannah B. vermisst. Die Polizei suchte mit einem Foto nach der 17-Jährigen.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/17-jaehrige-hannah-b-vermisst

Die 17-Jährige konnte unversehrt angetroffen werden.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /hey

