POL-E: Essen: 17-jährige Hannah B. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung
Essen (ots)
45143 E.-Altendorf: Seit heute Morgen (22. August) wurde Hannah B. vermisst. Die Polizei suchte mit einem Foto nach der 17-Jährigen.
Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/17-jaehrige-hannah-b-vermisst
Die 17-Jährige konnte unversehrt angetroffen werden.
Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /hey
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell