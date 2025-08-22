Polizei Essen

POL-E: Essen: 17-jährige Hannah B. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Seit heute Morgen (22. August) wird Hannah B. vermisst. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der 17-Jährigen.

Die 17-Jährige Hannah B. wurde zuletzt heute Morgen um 5 Uhr an der Oberdorfstraße/Altendorfer Straße gesehen.

Nach aktuellen Erkenntnissen zu ihrem psychischen Gesundheitszustand besteht eine mögliche Ge-fahr für sie selbst.

Sie ist 175 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat schwarze, lange Haare und trägt eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Adidas-Schuhe.

Großangelegte Suchmaßnahmen, wie unter anderem der Einsatz eines Personenspürhundes, blieben bis jetzt erfolglos. Daher sucht die Polizei nun mit einem Foto nach dem Mädchen. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/178288

Wenn Sie die 17-Jährige antreffen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der Notrufnummer 110. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell