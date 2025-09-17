Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Hoher Sachschaden nach Fahrzeugbrand

Karlsruhe (ots)

In Ettlingen Oberweier geriet in den frühen Montagmorgenstunden ein Pkw Hyundai in Vollbrand. Ein Klein-LKW und ein Pkw-Anhänger wurden ebenfalls beschädigt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge erreichte Feuerwehr und Polizei gegen 03:30 Uhr ein Notruf hinsichtlich eines in Vollbrand stehenden Fahrzeugs in der Straße Am Haberacker in Ettlingen-Oberweier. Der Hyundai brannte vollständig aus. Das Feuer beschädigte außerdem einen daneben abgestellten Pkw-Anhänger sowie einen Klein-LKW, bei dem sich Teile der Plane lösten. Umherfliegende, brennende Teile der Plane gerieten in der Folge auf das Dach eines angrenzenden Gebäudes. Hierbei wurde das Panel einer Photovoltaik-Anlage beschädigt.

Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 60.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell