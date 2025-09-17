POL-KA: (KA) Ettlingen - Hoher Sachschaden nach Fahrzeugbrand
Karlsruhe (ots)
In Ettlingen Oberweier geriet in den frühen Montagmorgenstunden ein Pkw Hyundai in Vollbrand. Ein Klein-LKW und ein Pkw-Anhänger wurden ebenfalls beschädigt.
Derzeitigen Erkenntnissen zufolge erreichte Feuerwehr und Polizei gegen 03:30 Uhr ein Notruf hinsichtlich eines in Vollbrand stehenden Fahrzeugs in der Straße Am Haberacker in Ettlingen-Oberweier. Der Hyundai brannte vollständig aus. Das Feuer beschädigte außerdem einen daneben abgestellten Pkw-Anhänger sowie einen Klein-LKW, bei dem sich Teile der Plane lösten. Umherfliegende, brennende Teile der Plane gerieten in der Folge auf das Dach eines angrenzenden Gebäudes. Hierbei wurde das Panel einer Photovoltaik-Anlage beschädigt.
Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 60.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
