POL-PPKO: Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der B 327

Koblenz (ots) - Am 02.07.2025 kam es in den Abendstunden am Schüllerplatz in Lützel zu einer Bedrohungslage. Eine bislang unbekannte männliche Person, bekleidet mit einem roten T-Shirt, wurde durch eine männliche Person mit einem Hammer bedroht und durch die weibliche Begleitperson mit Pfefferspray besprüht. Das Opfer wurde hierbei zum derzeitigen Stand nicht ...

