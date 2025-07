Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebin verletzt Angestellte

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 19.07.2025, kam es gegen 17:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Koblenzer Schloßstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Die weibliche Beschuldigte verließ das Geschäft zunächst mit mehreren unbezahlten Artikeln, woraufhin der Alarm ertönte. Als die Angestellte des Marktes die Diebin zur Rede stellen wollte, schlug diese gegen den Kopf der Mitarbeiterin, sodass diese leicht verletzt wurde. Die Beschuldigte entfernte sich daraufhin ohne das Diebesgut in Richtung Innenstadt.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt - ca. 160cm groß - schlank - schwarze halblange Haare - schwarze kurze Bekleidung - zum Tatzeitpunkt soll die Person betrunken gewesen sein

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet um Zeugenhinweise unter 0261/92156-300 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de.

