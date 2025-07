Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bedrohungslage in Koblenz-Lützel - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am 02.07.2025 kam es in den Abendstunden am Schüllerplatz in Lützel zu einer Bedrohungslage. Eine bislang unbekannte männliche Person, bekleidet mit einem roten T-Shirt, wurde durch eine männliche Person mit einem Hammer bedroht und durch die weibliche Begleitperson mit Pfefferspray besprüht. Das Opfer wurde hierbei zum derzeitigen Stand nicht verletzt.

Die Tatverdächtigen wurden zwischenzeitlich ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und das Tatopfer, das am Ereignisort nicht mehr angetroffen werden konnte.

Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter 0261-103 54027 und außerhalb der üblichen Bürozeiten die PI Koblenz 2 unter 0261-103 54230 entgegen.

