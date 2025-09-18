PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten -Polizeieinsatz nach gefährlicher Körperverletzung in einer Wohnung

Karlsruhe (ots)

Ein 55-jähriger Mann löste gegen 06:45 Uhr einen größeren Polizeieinsatz aus, nachdem er zuvor seine 48-jährige Ehefrau offenbar in einer Wohnung in der Melanchthonstraße angegriffen und verletzt haben soll.

Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierte eine Zeugin gegen 06:40 Uhr die Polizei, da sie Schreie aus der Nachbarswohnung hörte. Der Tatverdächtige soll mit einem scharfen Gegenstand auf den Oberkörper seiner Lebensgefährtin eingestochen haben. Die Geschädigte und ihr 13-jähriges Kind konnten anschließend zu der Zeugin flüchten. Die Schwere der Verletzung der Frau ist noch unklar und sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen blieb das Kind unverletzt.

Kurze Zeit später nahmen Beamte den 55-Jährigen gegen 07:30 Uhr in der Wohnung fest.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren