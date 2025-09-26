Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnung++Werkzeug aus Transporter gestohlen++Zwei Verletzte bei Vorfahrtsverstoß++Mehrere Transporter aufgebrochen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnung+ Verden. Am Donnerstagvormittag, zwischen 08.30 Uhr und 12 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Groß Hutberger Straße ein. Die Täter gelangten über ein rückwärtiges Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss und durchsuchten diese. Mit Schmuck als Diebesgut flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Werkzeug aus Transporter gestohlen+ Langwedel. Im Roggenkamp kam es in der Zeit von 18.30 Uhr bis 06 Uhr zu einem Einbruch in einen Transporter. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Heckklappe Zugang zu der Ladefläche und entwendeten von dort diverse Werkzeuge. Zeugen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Zwei Verletzte bei Vorfahrtsverstoß+ Verden. Auf dem Radweg des Berliner Rings verletzten sich am Donnerstagmorgen eine 19-Jährige auf einem E-Scooter und eine 65-Jährige auf einem Fahrrad. Die 19-Jährige fuhr mit dem E-Scooter entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung, als die 65-Jährige aus einem Stichweg fuhr und die Vorfahrt der 19-Jährigen missachtete. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Frauen leichte Verletzungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mehrere Transporter aufgebrochen+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Hördorfer Weg zu mehreren Einbrüchen in VW-Transporter. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge aus den Fahrzeugen und beschädigten auch noch eine Seitenscheibe. Zeugen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

