Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Stützmauer mit Graffiti beschmiert
Mudersbach (ots)
Im Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 02.10.2025 besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft eine Stützmauer an der Adolfstraße mit Graffiti.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
