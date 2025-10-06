PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Stützmauer mit Graffiti beschmiert

POL-PDNR: Stützmauer mit Graffiti beschmiert
  • Bild-Infos
  • Download

Mudersbach (ots)

Im Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 02.10.2025 besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft eine Stützmauer an der Adolfstraße mit Graffiti.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 10:57

    POL-PDNR: Geschädigter eines Verkehrsunfalls ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Gebhardshain (ots) - Am 02.10.2025 befuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin gegen 06:45 Uhr die Betzdorfer Straße aus Richtung Malberg kommend in Richtung Elben An der dortigen Einmündung, beabsichtigte sie nach links in die Wissener Straße abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 28-jährigen Motorrollerfahrers. Trotz einer eingeleiteten ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:46

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

    Daaden (ots) - Am 02.10.2025 kam es gegen 05:50 Uhr im Kreisverkehr in der Daadener Stadtmitte zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers. Ein 46-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte von der Betzdorfer Straße aus in den Kreisverkehrs einzufahren. Gleichzeitig befuhr ein 35-jähriger Radfahrer von der Herdorfer Straße aus kommend bereits den Kreisverkehr. Der PKW-Fahrer missachtete somit die Vorfahrt des ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:45

    POL-PDNR: Vandalismus und Sachbeschädigung in Kirche

    Neustadt/Wied (ots) - Am Nachmittag des 01.10.2025 kam es in der Zeit von 12:30 - 18:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Kirche St. Margarita in Neustadt/Wied. Durch bislang unbekannte Täter wurden unter anderem Regale umgeworfen, Auslagen umhergeworfen und Stühle beschädigt. Weiterhin wurde eine Tafel im Altarraum bemalt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren