Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 8

Birnbach (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es auf der B 8 im Bereich vor der Ortslage Birnbach zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht, eine verkehrsunfallbeteiligte Person mußte durch die eingesetzten Feuerwehren Weyerbusch und Altenkirchen mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Die B 8 wurde für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, durch die Straßenmeisterei wurden Umleitungen eingerichtet. Aktuell ist die B 8 im Bereich der Unfallstelle wieder freigegeben.

