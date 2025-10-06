PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 8

Birnbach (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es auf der B 8 im Bereich vor der Ortslage Birnbach zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht, eine verkehrsunfallbeteiligte Person mußte durch die eingesetzten Feuerwehren Weyerbusch und Altenkirchen mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Die B 8 wurde für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, durch die Straßenmeisterei wurden Umleitungen eingerichtet. Aktuell ist die B 8 im Bereich der Unfallstelle wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02631-878-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:15

    POL-PDNR: Drogenbeeinflusster PKW-Fahrer beleidigt Polizisten

    Betzdorf (ots) - Am 02.10.2025 beabsichtigte eine Streife der PI Betzdorf gege 14:20 Uhr einen PKW Fiat aufgrund dessen augenscheinlich schlecht bzw. nicht gesicherter Ladung zu kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zusätzlich Anhaltspunkte für eine aktuelle Beeinflussung des 32-jährigen Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel. Der Betroffene zeigte sich gegenüber den Polizeikräften im Rahmen der ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:57

    POL-PDNR: Geschädigter eines Verkehrsunfalls ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Gebhardshain (ots) - Am 02.10.2025 befuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin gegen 06:45 Uhr die Betzdorfer Straße aus Richtung Malberg kommend in Richtung Elben An der dortigen Einmündung, beabsichtigte sie nach links in die Wissener Straße abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 28-jährigen Motorrollerfahrers. Trotz einer eingeleiteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren