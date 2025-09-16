Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei beteiligt sich an den ROADPOL Safety Days

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Vom 17. bis 21. September 2025 beteiligt sich die Thüringer Polizei an den ROADPOL Safety Days.

Die europaweite Kampagne soll zum einen die Verkehrssicherheit verbessern und zum anderen die Zahl der täglichen Verkehrstoten in Europa für mindestens einen Tag auf null senken.

Unter dem Motto "Mit gutem Beispiel vorangehen" nimmt die Thüringer Polizei an den vier Tagen die Sicherheit von Zweirädern, also von Fahrrädern, Motorrädern, Mopeds und Motorrollern, in den Fokus.

Unsere Straßen und Radwege können nur sicher werden, wenn sich jeder rücksichts- und respektvoll verhält und dabei besonders auf Kinder, Fußgänger, Rad- und Motorradfahrer achtet.

Verkehrsregeln zu beachten, schützt nicht nur jeden selbst, sondern auch die, die von uns lernen - unsere Kinder. Verantwortung im Straßenverkehr zu übernehmen rettet Leben. Daher ist es wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell