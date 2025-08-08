Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei intensiviert Maßnahmen zur Überwachung der Schulwege zum Schulstart

Erfurt (ots)

Mit dem Start des neuen Schuljahres am kommenden Montag intensiviert die Thüringer Polizei im Zeitraum vom 11. August bis 22. August 2025 landesweit ihre Maßnahmen zur Überwachung der Schulwege. Ziel ist es, die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern auf dem Weg zur Schule zu erhöhen und auf die Gefahren des Straßenverkehrs aufmerksam zu machen.

Die Maßnahmen umfassen verstärkte Polizeipräsenz im Bereich von Schulen, Überprüfung des Parkverhaltens vor Schulgebäuden sowie gezielte Aufklärungsgespräche mit Verkehrsteilnehmenden. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Verhalten von Eltern beim Bringen und Abholen der Kinder, aber auch auf der Einhaltung von Tempolimits.

Besonders in den ersten Tagen nach den Sommerferien müssen sich Kinder wieder an den Straßenverkehr gewöhnen. Umso wichtiger ist, dass der Schulweg in dieser Zeit sicher ist. Mit der verstärkten Überwachung sollen nicht nur Regelverstöße geahndet, sondern vor allem auch das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmenden für die besondere Verantwortung gegenüber Schulkindern geschärft werden.

Die Polizei appelliert an alle Autofahrerinnen und Autofahrer, vor allem in den nächsten Wochen besonders achtsam und vorausschauend zu fahren. Eltern werden gebeten, wenn möglich auf das Elterntaxi zu verzichten und ihre Kinder zu ermutigen, den Schulweg streckenweise oder vollständig selbstständig zu bewältigen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell