Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: ROADPOL-Schwerpunktkontrollen - Ablenkung im Straßenverkehr

Hameln (ots)

Im Rahmen des europaweiten Polizei-Netzwerkes ROADPOL fanden im Zeitraum von Mittwoch (08.10.2025), 06:00 Uhr, bis Donnerstag (09.10.2025), 06:00 Uhr, länderübergreifende Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr" statt, an welchen sich auch die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden beteiligte.

Ziel der Maßnahmen war es, Verkehrsteilnehmende für die Risiken von Ablenkung am Steuer zu sensibilisieren. Schon kurze Unaufmerksamkeit - etwa durch die Nutzung des Mobiltelefons - kann dazu führen, dass gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu spät erkannt werden und schwere Verkehrsunfälle zur Folge haben.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion führten Einsatzkräfte mobile und stationäre Kontrollen durch. Dabei wurden insgesamt 32 Fahrzeugführende, darunter auch Radfahrende, festgestellt, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt vorschriftswidrig benutzten. Dazu zählten sowohl Telefonate ohne Freisprecheinrichtung als auch das Verfassen von Text- und Sprachnachrichten.

Gegen die betroffenen Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: leon.koch@polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

