PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt nach Alkoholkonsum

Speyer (ots)

Am Dienstagabend, den 21.10.2025, gegen 20:10 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein Personenkraftwagen in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer kontrolliert. Hierbei konnte bei dem 70-jährigen Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Da ein Alkoholtest vor Ort nicht möglich war, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:52

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Dienstag, den 21.10.2025 kam es gegen 18:09 Uhr an der Einmündung Dudenhofer Straße/Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Der geschädigte Linienbus ordnete sich auf dem linken Fahrstreifen ein, um in Richtung Dudenhofen zu fahren. Der Unfallverursacher ordnete sich auf dem rechten Fahrstreifen, in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Straße, ein. Hierbei streifte der graue ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:51

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum vom 20.10.2025, circa 20:00 Uhr bis zum 21.10.2025, circa 10:30 Uhr kam es in der Albert-Einstein-Straße zu mehreren Beschädigungen an Personenkraftwagen. Hierbei konnten an bisher fünf Fahrzeugen zerstochene Reifen und Lackbeschädigungen festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro. In diesem ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:49

    POL-PDLU: Sachbeschädigung im Bürgerbüro - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Abend des 20.10.2025 gegen 23:10 Uhr wurde durch unbekannte Person/en ein Elektroverteilerkasten im Vorraum des Bürgerbüros in der Maximilianstraße beschädigt. Ein 58-jähriger Zeuge konnte bereits in dem genannten Zeitraum eine circa 180cm große, männliche Person, welche das Gesicht mit einem Halstuch verdeckte, auf einem Fahrrad flüchten sehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren