POL-PDLU: Frankenthal - Brandserie Altkleidercontainer

Frankenthal (ots)

Am Dienstagmorgen, 21.10.2025, im Zeitraum von 04:00 Uhr bis 06:00 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen durch Feuer an insgesamt vier Altkleidercontainern in den Frankenthalern Stadtteilen Eppstein und Flomersheim. Gegen 04:10 Uhr brannten zwei Altkleidercontainer vor der Isenachsporthalle in Flomersheim, um 05:35 Uhr ein weiterer Altkleidercontainer vor der Grundschule in Eppstein und zuletzt gegen 06:00 Uhr qualmte ein Altkleidercontainer vor dem Sportheim in Flomersheim. Alle Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

