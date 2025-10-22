PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Brandserie Altkleidercontainer

Frankenthal (ots)

Am Dienstagmorgen, 21.10.2025, im Zeitraum von 04:00 Uhr bis 06:00 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen durch Feuer an insgesamt vier Altkleidercontainern in den Frankenthalern Stadtteilen Eppstein und Flomersheim. Gegen 04:10 Uhr brannten zwei Altkleidercontainer vor der Isenachsporthalle in Flomersheim, um 05:35 Uhr ein weiterer Altkleidercontainer vor der Grundschule in Eppstein und zuletzt gegen 06:00 Uhr qualmte ein Altkleidercontainer vor dem Sportheim in Flomersheim. Alle Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:57

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt nach Alkoholkonsum

    Speyer (ots) - Am Dienstagabend, den 21.10.2025, gegen 19:30 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein Personenkraftwagen in der Auestraße in Speyer kontrolliert. Hierbei gab der 46-jährigen Fahrer an, Bier konsumiert zu haben. Mit dem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser 0,57 Promille ergab, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:56

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug - Zeugen gesucht

    Römerberg (ots) - Am Dienstag, den 21.10.2025, zwischen 14:00 und 19:00 Uhr kam es auf einem Pachtgrundstück in der Nähe der Kreisstraße 25 in Römerberg zu einer Beschädigung eines Personenkraftwagens. Durch unbekannt/e Personen wurden mehrere Reifen des Fahrzeuges zerstochen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:55

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt nach Alkoholkonsum

    Speyer (ots) - Am Dienstagabend, den 21.10.2025, gegen 20:10 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein Personenkraftwagen in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer kontrolliert. Hierbei konnte bei dem 70-jährigen Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Da ein Alkoholtest vor Ort nicht möglich war, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren