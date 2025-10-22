POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt nach Alkoholkonsum

Römerberg (ots) - Am Dienstag, den 21.10.2025, zwischen 14:00 und 19:00 Uhr kam es auf einem Pachtgrundstück in der Nähe der Kreisstraße 25 in Römerberg zu einer Beschädigung eines Personenkraftwagens. Durch unbekannt/e Personen wurden mehrere Reifen des Fahrzeuges zerstochen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige ...

