Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt nach Alkoholkonsum

Speyer (ots)

Am Dienstagabend, den 21.10.2025, gegen 19:30 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein Personenkraftwagen in der Auestraße in Speyer kontrolliert. Hierbei gab der 46-jährigen Fahrer an, Bier konsumiert zu haben. Mit dem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser 0,57 Promille ergab, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

