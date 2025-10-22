POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt nach Alkoholkonsum
Speyer (ots)
Am Dienstagabend, den 21.10.2025, gegen 19:30 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein Personenkraftwagen in der Auestraße in Speyer kontrolliert. Hierbei gab der 46-jährigen Fahrer an, Bier konsumiert zu haben. Mit dem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser 0,57 Promille ergab, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
