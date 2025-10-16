Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Auseinandersetzung über Verkehrssituation eskalierte

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.10.2025, 12.05 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung über eine Verkehrssituation auf der Westkirchener Straße in Freckenhorst. Im Verlauf des Streits gab der 17-jährige Fahrradfahrer dem 55-jährigen Lkw-Fahrer eine Kopfnuss. Daraufhin schubste der Ältere den Jüngeren und warf dessen Fahrrad zur Seite. Sowohl der jugendliche Freckenhorster als auch der Lkw-Fahrer aus Am Mellensee wurden leicht verletzt und das Fahrrad beschädigt. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen die Beteiligten ein.

