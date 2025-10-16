PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gegen roten Opel Corsa gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Zwischen Dienstag, 14.10.2025, 22.00 Uhr und Mittwoch, 15.10.2025, 16.15 Uhr fuhr ein Unbekannter in Warendorf auf der Oststraße, Höhe Hausnummer 25 gegen einen roten Opel Corsa. Der Verursacher flüchtete trotz eins Schadens am Pkw. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 09:06

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ein Leichtverletzter und zwei beschädigte Autos

    Warendorf (ots) - Ein Leichtverletzter, zwei beschädigte Autos und ein geschätzter Sachschaden von 32.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 15.10.2025, 14.20 Uhr im Einmündungsbereich Ennigerstraße/Dyckerhoffstraße in Neubeckum ereignet hat. Eine 37-jährige Ennigerloherin befuhr mit ihrem Pkw die Ennigerstraße in Richtung ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:36

    POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Dienstag, 14.10.2025 in das Büro eines landwirtschaftlichen Betriebs in Rinkerode, Altendorf ein. Der oder die Täter stahlen Geld, ein Tablet und von einem Trecker einen GPS-Empfänger. In der Nacht kam es bei einem weiteren Unternehmen an der Anschrift Hemer zu weiteren Diebstählen von Geräten aus ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:16

    POL-WAF: Telgte. Cannabisgeruch strömte aus Auto

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (14.10.2025, 23.20 Uhr) kam Polizisten bei einer Verkehrskontrolle auf der Warendorfer Straße in Telgte eine Cannabisduftwolke entgegen, als sie an ein Auto traten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich bei dem 20-jährigen Fahrer körperliche Hinweise auf einen möglichen Cannabiskonsum. Dieser Verdacht konnte durch den positiven Drogenvortet erhärtet werden. Die Einsatzkräfte ließen dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren