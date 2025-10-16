POL-WAF: Warendorf. Gegen roten Opel Corsa gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Zwischen Dienstag, 14.10.2025, 22.00 Uhr und Mittwoch, 15.10.2025, 16.15 Uhr fuhr ein Unbekannter in Warendorf auf der Oststraße, Höhe Hausnummer 25 gegen einen roten Opel Corsa. Der Verursacher flüchtete trotz eins Schadens am Pkw. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
