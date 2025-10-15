PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Dienstag, 14.10.2025 in das Büro eines landwirtschaftlichen Betriebs in Rinkerode, Altendorf ein. Der oder die Täter stahlen Geld, ein Tablet und von einem Trecker einen GPS-Empfänger. In der Nacht kam es bei einem weiteren Unternehmen an der Anschrift Hemer zu weiteren Diebstählen von Geräten aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Wem sind in der Nacht im Bereich Rinkerode verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

