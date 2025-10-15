POL-WAF: Warendorf. Autofahrer ohne Führerschein kontrolliert
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 14.10.2025 hielten Polizisten gegen 13.35 Uhr einen Autofahrer auf der Mielestraße in Warendorf an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Einsatzkräfte untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Harsewinkler ein.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell