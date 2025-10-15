PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Autofahrer ohne Führerschein kontrolliert

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025 hielten Polizisten gegen 13.35 Uhr einen Autofahrer auf der Mielestraße in Warendorf an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Einsatzkräfte untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Harsewinkler ein.

