Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand in Keller dürfte aufgrund technischen Defekts ausgebrochen sein

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 12.10.2025 wurde gegen 1.35 Uhr ein Brand in dem Keller eines Hauses an der Gemmericher Straße in Ahlen festgestellt. Die vier Bewohner konnten sich eigenständig aus dem Gebäude retten. Aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Ermittlungen am Brandort ergaben, dass ein technischer Defekt für den Ausbruch des Feuers ursächlich sein dürfte. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell