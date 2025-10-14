POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. An grauem Audi Q2 entlang gefahren

Warendorf (ots) - Am Sonntag (12.10.2025) um 02.45 Uhr kam es auf der Warendorfer Straße in Ahlen zu einem Verkehrsufall. Eine 27-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Warendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Sie kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen drei geparkte Autos. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit bei der Frau. Die Polizisten beschlagnahmten ...

